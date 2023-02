Debutto sprint per Eurogroup, prima quotazione dell'anno su Euronext

Eurogroup Laminations

(Teleborsa) - Debutto sprint pera Piazza Affari, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici.Il titolo sta guadagnando il 5,45% a 5,8 euro dopo aver debuttato al prezzo di 5,5 euro per azione fissato per il collocamento, punto medio della forchetta inizialmente fissata tra 5 e 6 euro, per una capitalizzazione iniziale di 922 milioni.Quella di Eurogroup è la prima quotazione dell'anno di Borsa Italiana.