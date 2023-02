Wall Street positiva. Occhi su Fed e CPI

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con gli occhi degli investitori puntati sull'inflazione americana, dato che uscirà domani, 14 febbraio, da cui ci si attende la conferma di un ulteriore passo indietro nel ritmo di inasprimento della Fed. Dopo il rialzo di 50 punti base nella riunione di dicembre, gli addetti ai lavori si attendono che la banca centrale statunitense passi a rialzi di 25 pb all'inizio di febbraio.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una plusvalenza dello 0,84%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 4.128 punti. Sale il(+1,42%); sulla stessa linea, positivo l'(+1,01%).Tra i(+3,43%),(+2,63%),(+2,39%) e(+2,07%).(+7,88%),(+6,12%),(+5,20%) e(+3,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,27%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,1%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,2%; preced. 6,5%)14:30: Empire State Index (atteso -17,75 punti; preced. -32,9 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1,6%; preced. -1,1%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6%).