Borse UE in altalena. Inflazione USA ai minimi da ottobre 2021, ma non basta per la Fed

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Tenaris

Saipem

Unicredit

Pirelli

Iveco

Amplifon

A2A

Prysmian

Zignago Vetro

GVS

Anima Holding

Italmobiliare

Illimity Bank

Tinexta

Ascopiave

Carel Industries

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, sotto i massimi di giornata, mentre si distingue la performance positiva mostrata Piazza Affari. Negativo anche il mercato USA, dopo la pubblicazione dell'inflazione americana che mostra un rallentamento inferiore alle attese e che potrebbe spingere la Fed a proseguire il ritmo di rialzo dei tassi.A sostenere i timidi guadagni delle piazze di Eurolandia, contribuiscono le notizie giunte dal fronte macroeconomico: la Zona Euro si conferma in crescita nel 4° trimestre del 2022, e dati confortanti anche nel mercato del lavoro.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,072. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,40%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dell'1,65%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +170 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,10%.è stabile, riportando un moderato -0,11%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,22%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,07%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 27.498 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.678 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,29 miliardi di euro, in deciso ribasso (-21,21%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,9 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,77 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,8 miliardi.di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,11%.In luce, con un ampio progresso dell'1,80%.avanza dell'1,32%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,14%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,37%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,05%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,87%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,62%.di Milano,(+5,32%),(+3,99%),(+2,95%) e(+2,93%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,21%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,36%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,97%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,50%.Tra ledi maggior peso:00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. -0,3%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,2%)07:30: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 7,3%; preced. 7,3%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 17,9K unità; preced. -3,2 unità)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,7%).