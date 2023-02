Farmaè chiude 2022 in netta crescita. Cambia nome in Talea

Farmaè

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e e attiva nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere, ha chiuso ilconpari a 116,1 milioni di euro, in incremento del 41% rispetto agli 82,5 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2021 e in crescita del 13,2% rispetto ai 102,5 milioni di euro dei ricavi consolidati pro-forma al 31 dicembre 2021, ricostruiti a parità di perimetro di consolidamento comprendente i ricavi di Valnan, della piattaforma AmicaFarmacia, nonché della farmacia Madonna della Neve.Glinel 2022 crescono del 40% a 2 milioni e 384 mila rispetto a 1 milione e 707 mila registrati nel 2021 dalla sola Farmaè, e del 15,3% rispetto ai 2 milioni e 68 mila a parità di perimetro al 31 dicembre 2021. Nel 2022 stati12 milioni e 77 mila, in aumento del 42%, rispetto agli 8 milioni e 513 mila prodotti venduti dalla sola Farmaè, e del 18,5% rispetto ai 10 milioni e 190 mila a fine 2021 a parità di perimetro.Il CdA ha deliberato di sottoporre agli azionisti il. Inoltre, laha come obiettivi: realizzare nuove opportunità di ricavi nell'area dedicata ai servizi alle imprese con la nascita di Talea Media; proseguire nel percorso di crescita per acquisizioni di nuove realtà in mercati cross border, con l'obiettivo di ampliare l’offerta dei prodotti; avviare il processo di internazionalizzazione con lo sviluppo dell'approccio multi-store nei principali Paesi europei (Germania, Francia, Spagna,Inghilterra) e tramite partnership industriali strategiche; consolidare la leadership di mercato nell'e-retailing di prodotti per la salute, il benessere e la bellezza."Dopo il passo compiuto il 29 luglio 2019, nostro primo giorno di quotazione, annunciamo oggi un grande progetto di crescita e sviluppo, che ci consentirà di, che abbiamo coltivato e fatto crescere guardando ai nostri stakeholders, proprio come una talea che diventa una pianta forte e sana - ha commentato l'- Il DNA della nostra Talea è costituito dall'impegno a fornire soluzioni innovative e sostenibili per i nostri clienti e partner, sempre alla ricerca di nuove opportunità di crescita e sviluppo".Un progetto importante è, la nuova anima logistica del Gruppo. In particolare, entro il 2023 sarà completato e inaugurato il nuovo Hub logistico automatizzato da 12.000 metri quadrati in Piemonte, in aggiunta all'attuale Hub logistico in Toscana di 5.000 metri quadrati.Ildi Talea Group si basa su tre principali aree di attività: l'Area consumers in cui ad oggi operano i brand Farmaè, AmicaFarmacia, Farmaeurope, Sanort e Beautyè dedicata all'e-retealing, l'Area Industrial dedicata ai servizi media e di trasformazione digitale con Valnan e Talea Media, l'Area supply chain con Talea logistics.