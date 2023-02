Sabaf, utile netto 2022 a 15,7 milioni

Sabaf

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso l’esercizio 2022 condi vendita a 253,1 milioni di euro, inferiori del 3,9% (-4,9% a pari perimetro di consolidamento) rispetto ai 263,3 milioni di euro conseguiti nel 2021, anno che ha rappresentato il record storico aziendale e per ilmercato. L’area su cui sono stati registrati i risultati migliori è stata quella Nord Americano, in crescita del 30,6% a 39,8 milioni di euro e nella quale il Gruppo ambisce a incrementare ulteriormente la propria presenza.L’ EBITDA è stato di 40,1 milioni di euro (pari al 15,8% del fatturato), in flessione del 25,9% rispetto ai 54,1 milioni di euro del 2021 (20,6% del fatturato) e l’si è attestato a 21,9 milioni di euro (pari all’8,6% del fatturato) rispetto ai 37,5 milioni di euro del 2021.è stato di 15,7 milioni di euro (6,2% delle vendite), rispetto ai 23,9 milioni di euro del 2021.Dopo un secondo semestre 2022 molto debole, dall’inizio del 2023 "la domanda evidenzia segnali di stabilizzazione a volumi superiori a quelli pre-Covid". Sabaf si attende per l’anno in corso un "progressivo miglioramento dei risultati aziendali, che beneficeranno dei progetti strategici per la diversificazione della gamma di prodotto e l’internazionalizzazione della produzione".