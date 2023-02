Azimut, Timone Fiduciaria cede lo 0,9% in mano a pattisti

Azimut Holding

(Teleborsa) - Timone Fiduciaria annuncia la conclusione con successo delladi, presso investitori istituzionali, pari a circa lo 0,9% del capitale sociale, ad unper azione ordinaria, in seguito a una, secondo quanto già annunciato al mercato.Il trasferimento delle azioni e il pagamento del corrispettivo avverranno il prossimo 17 febbraio 2023. Timone Fiduciaria ha concordato un periodo di lock-up con scadenza 180 giorni dopo il closing, subordinatamente alle usuali eccezioni e deroghe da parte di Intermonte.Intermonte ha agito in qualità di Global Coordinator e Sole Bookrunner.Timone Fiduciaria ha concluso la vendita del solo quantitativo di azioni sufficiente ad assicurare il rimborso del finanziamento erogato a supporto dell’operazione (oltre agli oneri fiscali ed ai costi connessi all’operazione), mentre la restante parte delle azioni continua ad essere soggetta ai vincoli di voto e di blocco previsti dal Patto, e già noti al pubblico.A seguito dell’operazione, Timone Fiduciaria detiene, per conto degli aderenti al Patto di Sindacato Azimut Holding spa, n. 30.431.480 Azioni Azimut Holding spa pari al 21,24% del capitale sociale.Timone Fiduciaria è stata assistita dallo studio legale Latham & Watkins.