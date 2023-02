First Capital, NAV al 31 dicembre si attesta a 79,2 milioni di euro

First Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, ha comunicato che ilal 31 dicembre 2022 si attesta a(di cui 3 milioni di pertinenza di terzi), pari ain circolazione.Laper azione è stata del +5,2% nel quarto trimestre 2022, portando la variazione complessiva annua rispetto al 31 dicembre 2021 al -11,8%. Si tratta di una performance migliore del benchmark, il FTSE Italia Small Cap, che nel 2022 ha registrato un calo del -14,4%.Il NAV evidenzia una crescita di 5 milioni(quando era pari a euro 74,2 milioni), riferibili al recupero di valore del portafoglio investimenti nel trimestre e, in parte, all'effetto della conversione del prestito obbligazionario per 1,1 milioni.Nel prospetto patrimoniale del NAV al 31 dicembre 2022, glisono pari a 106,7 milioni di euro, costituiti prevalentemente dal portafoglio investimenti, che ammonta a 100,7 milioni e da liquidità e cash equivalents per 4,1 milioni.Il CdA ha anche esaminato l'andamento del portafoglio di First Capital aggiornato, che ha evidenziatouna crescita di oltre il +5% rispetto al 31 dicembre 2022, recuperando buona parte del valore perso nel 2022.