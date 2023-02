Nice Footwear, azioni revocate da Piazza Affari a partire dall'8 marzo

Nice Footwear

(Teleborsa) - Con riguardo all'offerta pubblica di acquistosu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, l'offerente ha comunicato che durante il periodo di adesione (terminato il 10 febbraio 2023) sono state portate in adesione 923.199 azioni, rappresentative 45,03% del capitale e dell'88,29% delle azioni oggetto dell'offerta, e 246.675 Warrant, rappresentativi del 94,94% dei Warrant in circolazione e oggetto dell'offerta.Tenuto conto anche delle azioni acquistate fuori offerta, l'offerente e le persone che agiscono di concerto verranno a detenere 1.998.150 azioni, pari al. Risultano quindi confermati i risultati provvisori comunicati in data 10 febbraio 2023.Borsa Italiana disporrà che le azioni di Nice Footwear siano sospese dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan nelle sedute del 6 e 7 marzo 2023 e