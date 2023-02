OPA Net Insurance, IVASS autorizza acquisizione partecipazione di controllo

Net Insurance

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa su, compagnia assicurativa quotata su Euronext STAR Milan, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni () hadiretto in Net Insurance e, conseguentemente, di una partecipazione di controllo indiretto in Net Insurance Life.Il documento di offerta verrà pubblicato una volta approvato da Consob.