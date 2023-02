A Piazza Affari ondata di acquisti. Europa più cauta con monito BCE

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Tenaris

Unicredit

BPER

Pirelli

Inwit

Banca MPS

Intercos

Illimity Bank

Wiit

Ariston Holding

Seco

ENAV

Salcef Group

(Teleborsa) -, sostenuta da alcuni spunti prettamente interni. IN generale le borse si sono mosse sulla scorta delle, confermate stamattina daldell'Istituto.Peggio ha fatto il mercato USA, dove si muove in rosso l'., in seguito ad alcunicome quello sui prezzi alla produzione , peggiore delle attese.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,069. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,44%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,36%.Lieve calo dello, che scende a +175 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,19%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,18%, poco mosso, che mostra un +0,17%, e ben impostata, che mostra un incremento dello 0,89%.Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 27.854 punti, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 30.099 punti.Sulla parità il(-0,02%); con analoga direzione, senza direzione il(-0,04%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,77 miliardi di euro, con un incremento del 14,72%, rispetto ai precedenti 2,41 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,75 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,8 miliardi.Su 453 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 195 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 184 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 74 azioni del listino milanese.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'8,03%, di rifesso a roiisutati oltre le aspettative.Effervescente, con un progresso del 4,26%, in un settore bancario con ottimi spunti, dove si è messa in luce anche, con un ampio progresso del 3,12%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,36%. nonostante la smentita dei rumors relativi alla vendita della partecipazione del socio cinese Sinochem.La peggiore di oggi, che ha archiviato la seduta a -0,81%.Tra i(+4,09%),(+2,40%),(+1,48%) e(+1,05%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,40%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,91%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,58%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,55%.