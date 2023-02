Fabrizio Testa: miglioriamo visione della Borsa, bene quick fix del Libro Verde

(Teleborsa) - "Stiamo, soprattutto con il MEF, perche soprattutto imprenditori e imprese familiari hanno della Borsa e in generale del mercato dei capitali. Questo è un evento istituzionale dove sono presenti imprenditori, ma dove vediamo il più forte impatto è quando andiamo sul territorio a passare questo messaggio". Lo ha detto a Teleborsa, a margine dell'evento " Euronext Growth Milan, PMI e miglioramenti normativi senza costi per la finanza pubblica " organizzato da AssoNEXT."Insieme ai vari stakeholder- ha spiegato Testa - Essere trasparenti su come entrare in Borsa spesso e volentieri fuga quei dubbi sul fatto che sia impossibile entrare in Borsa o che gli obblighi siano altissimi"."Ovviamente c'è stato negli anni - e questo è venuto fuori anche forte - uned è questo il lavoro che insieme al Tesoro con la task force e insieme a tutte le associazioni e a tutti i vari attori stiamo cercando di portare avanti", ha proseguito l'AD.Testa ha sottolineato che "noi l'anno scorso insieme alla CONSOB abbiamo già fatto un primo passaggio sulla semplificazione, stiamo continuando e abbiamo sentito oggi che il ministero delle Finanze è pronto per far passare il cosiddettoe quello, perché andrà a toccare alcuni articolati che in questo momento fanno parte di questa eccessiva burocrazia che si è creata negli anni".