BCE, Myriam Moufakkir sarà la nuova Chief Services Officer

(Teleborsa) - Il comitato esecutivo della(BCE) ha nominatoChief Services Officer (CSO).La signora Moufakkir è attualmente Chief Business Transformation & Operations Officer presso(SCOR P&C), una delle principali società di riassicurazione con sede a Parigi. Prima di entrare in SCOR P&C, ha ricoperto ruoli di leadership senior presso AXA Group, dove è stata Chief Operating Officer e Regional Chief Information Officer presso AXA Asia a Hong Kong. Ha conseguito un Master in Ingegneria presso l'École centrale di Parigi.“Non vedo l'ora di lavorare con Myriam. La sua vasta esperienza nelle operazioni aziendali e nell'innovazione la prepara bene per il ruolo di OSC presso la BCE", ha affermato, presidente della BCE.Le responsabilità del CSO comprendono la promozione dell'innovazione, delle operazioni aziendali, la pianificazione della forza lavoro e la modernizzazione dell'IT. Il predecessore di Myriam Moufakkir,, si è dimesso nel settembre 2022 dopo sei anni di servizio alla BCE. La sig.ra Moufakkir assumerà l'incarico nell'estate del 2023.