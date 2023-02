Giornata difficile per l'equity europeo. Milano in rosso

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

BPER

Telecom Italia

Banco BPM

Unipol

Recordati

Tenaris

Amplifon

ENI

Banca MPS

Credem

Banca Popolare di Sondrio

Banca Ifis

Seco

Mfe B

Ferragamo

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, risentendo dlele indicazioni sui prosismi aumenti die tassi arrivati da Isabe Schanbel, membro del comitato esecutivo della BDCE, che esclude un rallentamento del ciclo di aumento dle costo del denaro. Giornata "no" anche per il listino milanese, che risente anche di qualche realizzo.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,40%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.824,8 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 76,39 dollari per barile, con un ribasso del 2,68%.Sale lo, attestandosi a +179 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,28%.scivola, con un netto svantaggio dell'1,02%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,33%, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,77%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,66%, spezzando la catena positiva di quattro consecutivi rialzi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 29.907 punti.Leggermente negativo il(-0,49%); sulla stessa tendenza, in rosso il(-0,76%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+4,15%).avanza dell'1,64%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,49%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,52%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,58%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,26%.scende del 2,27%.Calo deciso per, che segna un -1,75%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,05%),(+2,11%),(+1,17%) e(+1,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,26%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,06%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,84%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,79%.1%).