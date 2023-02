Il calendario 2023 degli eventi societari di A2A

Utility lombarda

A2A

A2A ha reso note le date previste nel corso del 2023 per l'esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli azionisti. A2A ha inoltre specificato che l'eventuale dividendo relativo all'esercizio 2022 potrà essere posto in pagamento a decorrere dal 24 Maggio, con stacco della cedola il 22 Maggio.

CDA: Risultati consolidati preliminari dell'esercizio 2022
CDA: Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato 2022
Assemblea: Approvazione del bilancio d'esercizio 2022 - (eventuale seconda convocazione 29 Aprile)
CDA: Approvazione dell'informativa finanziaria al 31 Marzo 2023
CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 Giugno 2023
CDA: Approvazione dell'informativa finanziaria al 30 Settembre 2023