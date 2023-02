La Fed "falco" frena Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17% sul, mentre, al contrario, si muove in retromarcia l', che scivola a 4.054 punti. In forte calo il(-1,54%); con analoga direzione, in rosso l'(-1,04%).L'attenzione degli investitori si concentra sulle posizioni "da falco" degli esponenti delle banche centrali. Isabel Schnabel, membro del direttorio BCE ritiene necessario un rialzo dei tassi di 50 punti base a marzo, ma anche alcuni esponenti Fed, come Bullard e Mester sono tornati a pronosticare tassi oltre il 5% a lungo. A questi si sono aggiunte le previsioni di altre manovre restrittive da parte degli economisti di Goldman Sachs e Bank of America (BofA)Al top tra i(+2,51%),(+1,92%),(+1,60%) e(+1,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,93%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,52%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,52%.scende dell'1,99%.Tra i(+2,51%),(+1,84%),(+1,58%) e(+1,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,32%.In perdita, che scende del 5,24%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,11 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,36%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,2%; preced. -3,2%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,1%)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,8%)15:45: PMI manifatturiero (preced. 46,9 punti)15:45: PMI servizi (preced. 46,8 punti).