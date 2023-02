Segno meno per le Borse europee con focus su politica monetaria

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con il tema legato alleche resta la maggiore preoccupazione per i mercati nell'attuale contesto. Anche Wall Street mostra un andamento in ribasso., governatore della banca centrale francese, ha detto che i tassi di interesse della BCE raggiungeranno probabilmente il picco durante l'estate e un taglio dei tassi quest'anno è fuori questione., membro del comitato esecutivo della BCE, ha invece detto che gli investitori potrebbero stare sottovalutando la persistenza dell'inflazione nell'Eurozona.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Perde terreno l', che scambia a 1.823,9 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,76%. Giornata da dimenticare per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 75,27 dollari per barile, con un ribasso del 4,10%. Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +174 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,18%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,50%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,24%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,28%., si muove sotto la parità il, che scende a 27.739 punti, con uno scarto percentuale dello 0,41%, spezzando la catena positiva di quattro consecutivi rialzi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 29.984 punti. In lieve ribasso il(-0,22%); con analoga direzione, in frazionale calo il(-0,47%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,56%. In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,83%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,56%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,96%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,38%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,72%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,52%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,70%.del FTSE MidCap,(+7,04%),(+3,56%),(+2,86%) e(+1,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,34%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,22%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,78%.scende dell'1,66%.