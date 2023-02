Wall Street in rosso. Banchieri centrali in modalità "falco"

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori che si concentra sulle posizioni "da falco" degli esponenti delle banche centrali.ritiene necessario un rialzo dei tassi di 50 punti base a marzo, ma anche alcuni esponenti Fed, comesono tornati a pronosticare tassi oltre il 5% a lungo.Tra gli indici statunitensi, ilche sta lasciando sul parterre lo 0,32%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.062 punti. Negativo il(-1%); sulla stessa linea, variazioni negative per l'(-0,8%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+5,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,12%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,66%.Piatta, che tiene la parità.Scivola, con un netto svantaggio del 2,43%.Tra i(+13,28%),(+5,24%),(+3,58%) e(+2,47%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,04%.Scende, con un ribasso del 6,92%.Crolla, con una flessione del 6,89%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,78%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,2%; preced. -3,2%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,1%)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,3%; preced. -1%)15:45: PMI manifatturiero (preced. 46,9 punti)15:45: PMI servizi (preced. 46,8 punti).