Borse europee negative in clima di maggiore cautela

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a. In particolare, gli indici PMI di S&P Global hanno indicato che l'espansione dell'economia dell'Eurozona è continuata a febbraio 2023, tra le incertezze del settore manifatturiero e l'accelerazione dei servizi. Inoltre, è proseguita la crescita dell'indice ZEW tedesco a febbraio 2023.Secondo gli analisti di, "dopo i guadagni realizzati fino a ora, gli investitori sembrano voler prendere profitto nell'ambito di un, in vista della nuova tornata di riunioni delle banche centrali, che dovrebbero dare maggiore visibilità sul sentiero futuro dei tassi di interesse".Gli operatori monitorano i titoli del, dopo che ACEA ha comunicato che nell'Unione Europea le immatricolazioni di autovetture a gennaio sono aumentate dell'11% su base annua a 760.041 veicoli. Il gruppoha visto la sua quota di mercato in UE, EFTA e Gran Bretagna scendere al 17,2% dal 19,1% di un anno prima.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dello 0,50%.Sale lo, attestandosi a +183 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento delpari al 4,26%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,42%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,20%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,38%.Giornata "no" per la, in flessione dello 0,73% sul, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 29.637 punti. Sulla parità il(-0,04%); sulla stessa linea, senza direzione il(-0,19%).di Milano, troviamo(+2,10%),(+1,00%),(+0,78%) e(+0,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,91%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,72%.scende del 2,27%. Calo deciso per, che segna un -2,22%.di Milano,(+3,33%, dopo l'accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di Eurotec),(+1,84%),(+1,67%) e(+1,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,21% (dopo risultati inferiori alle attese ). Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,04%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,98%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,79%.