CNH Industrial, accordo di cooperazione industriale con Tobroco-Giant

CNH Industrial

(Teleborsa) -ha firmato un accordo di cooperazione industriale con TobrocoGiant, un’azienda olandese specializzata nello sviluppo e nella produzione di macchine compatte per il settore movimento terra.L’accordo prevede che le pale gommate compatte e subcompatte di Tobroco-Giant vengano distribuite in Nord America con i marchi CASE Construction Equipment e New Holland Construction di CNH Industrial. Queste unità vanno ad arricchire la solida gamma di pale gommate compatte attualmente prodotta e distribuita dai nostri brand.“L’espansione del nostro portafoglio di prodotti è fondamentale per la crescita del nostro business nel settore delle macchine movimento terra., perché ha un approccio molto attento alle esigenze della clientela e ha sempre dimostrato di saper fornire prodotti innovativi e di alta qualità ai propri clienti” - ha dichiarato. “Grazie a questo accordo possiamo offrire immediatamente ai nostri clienti nordamericani un’offerta più ampia di macchine ad alte prestazioni per applicazioni in campo agricolo e paesaggistico”.