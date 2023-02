Mooney raggiunge traguardo di 1 milione di carte emesse

Enel

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, la fintech italiana di prossimità controllata da, raggiunge l'importante, 561mila nel solo 2022, grazie al successo garantito dalle sue caratteristiche di, dal momento che il 27% circa dei clienti è nella fascia di età 45-54 e il 25% è over 55 e l'utilizzo è principalmente per acquisti online (58%).La carte prepagate di Mooney rappresentano oggi un inel processo didei pagamenti e nell’accompagnare i cittadini verso una. La card è stata ancheper la categoria "servizi pagamenti smart”, per il grado di soddisfazione ed il contenuto di innovazione rilevato da un campione di 12.000 consumatori.La carta Mooney fa parte deled è attivabile e gestibile in maniera completascaricata già da oltre 700 mila utenti. Può esserein tempo realeMooney, usata per acquisti online e nei negozi e tramite smartphone grazie a Google Pay, ma anche per inviare e ricevere bonifici su IBAN italiano, per prelevare presso gli ATM in Italia e all’estero e domiciliare bollette. Un’esperienza "phygital" a tutto tondo."Il traguardo raggiunto da Mooney così velocemente nel mercato delle carte prepagate è motivo di grande soddisfazione non solo perché premia il nostro impegno, ma anche perché ha contribuito in maniera concreta a migliorare e semplificare, nel segno dell’inclusività finanziaria, la vita di tanti cittadini", afferma, General Manager Payment Services & Operations Mooney."Il nostro obiettivo - aggiunge il manager - è quello di proseguire lungo il percorso di evoluzione delle carte prepagate rendendole sempre più ricche di servizi esclusivi e di funzionalità per guidare e anticipare i trend che vedono gli strumenti di pagamento elettronico sempre più utilizzati dagli italiani".