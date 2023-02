Sabaf, Equita conferma Hold: 4° trim deludente, outlook incoraggiante

Equita

(Teleborsa) -ha confermato ailsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, mantenendo anche ilsul titolo a "". Gli analisti spiegano che Sabaf ha registrato del 2022 a causa della scarsa domanda del mercato finale e del destocking da parte dei principali clienti, in un periodo di costi delle materie prime e dell'energia ancora elevati.Nonostante il deludente 4Q, il management ha fornito, che dovrebbe tornare a crescere grazie a diversi driver specifici dell'azienda, dal lancio dei piani cottura a induzione al contributo di nuovi stabilimenti in Messico e India al pieno consolidamento di PGA.Equita ha sostanzialmente confermato le, che puntano a 260 milioni di euro di ricavi, 45 milioni di euro di EBITDA e 18 milioni di euro di utile netto, nonostante una base 2022 inferiore (2 milioni di euro al di sotto delle attese).Confermando la raccomandazione e il target price, gli analisti affermando di attendere "della domanda di mercato nei prossimi mesi e la capacità di Sabaf di difendere i prezzi in un contesto deflazionistico, realizzare progetti di business strategici e sfruttare leper diventare più costruttivi sul titolo".Oggi si contrae la performance dicon i. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 16,82 e successiva a quota 16,7. Resistenza a 17,08.