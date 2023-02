Borse europee in affanno. Attesi verbali Fed

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, sulla scia dei cali registrati ieri a Wall Street, dopo che diversi dati come il mercato del lavoro e l'inflazione hanno riacutizzato, nelle ultime settimane, le ipotesi di una linea più aggressiva da parte della Federal Reserve sui tassi di interesse. A tal proposito sono attesi stasera i verbali dell'ultimo direttorio della banca centrale americana.Sullo sfondo pesa anche l'legate alla guerra in Ucraina.Sul mercato valutario, ingessato l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,064. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.834 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,65% e continua a trattare a 75,1 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +186 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,37%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%, sotto pressione, che accusa un calo dello 0,92%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,67%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,86% sul, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 29.383 punti.di Milano, troviamo(+1,89%),(+0,70%),(+0,59%) e(+0,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,17%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,10%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,48%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,25%.a Milano,ottiene un +0,6%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,17%.scende del 3,10%.Calo deciso per, che segna un -3,1%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,90%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 1%; preced. -0,8%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,7%; preced. 8,6%)10:00: Indice IFO (atteso 91,4 punti; preced. 90,1 punti)10:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 10,1%; preced. 11,6%)10:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%).