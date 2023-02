Energia, UE: chiuso programma di sostegno per ridurre dipendenza dalla Russia

(Teleborsa) - Laha chiuso oggi il progetto sviluppato con l'che ha aiutato gli Stati membri a ridurre ladaidella Russia, come stabilito nel piano REPowerEU. Il progetto è stato lanciato nel marzo 2022 attraverso un apposito bando nell'ambito della risposta della Commissione alla crisi energetica innescata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.In particolare, la Commissione, insieme all'Agenzia internazionale per l'energia (AIE), attraverso lo(STI) ha fornito ai partecipantie sviluppo di capacità per identificare e intraprendere riforme e investimenti specifici nel campo delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, della produzione di idrogeno rinnovabile e di soluzioni innovative per decarbonizzare l'industria in linea con gli obiettivi diI 17 Stati membri partecipanti sono Belgio, Bulgaria, Cechia, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia. "Il progetto - si legge in una nota della Commissione - ha aiutato concretamente gli Stati membri a prepararsi per l'inverno e oltre, sostenendo nel contempo il loro percorso verso l'azzeramento delle".L'è il principale strumento della Commissione per fornirealle riforme nell'UE, a seguito delle richieste delle autorità nazionali. Fa parte del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e del piano di ripresa per l'Europa. Si basa sul successo del suo predecessore, il programma di sostegno alle riforme strutturali che, dal 2017, ha attuato oltre 1 400 progetti di sostegno tecnico in tutti gli Stati membri.