Moderati guadagni alla Borsa di New York in attesa dei verbali Fed

(Teleborsa) -, che dovrebbero fornireriguardo ai timori di persistenza dell'inflazione e ai rischi fra eccedere nella restrizione o fermare i rialzi troppo presto.Sempre sul fronte della politica monetaria,, presidente della Fed di St. Louis, ha detto oggi che la banca centrale deve riportare sotto controllo l'inflazione nel 2023 se non vuole. Il banchiere pensa comunque che la Fed abbia "una buona possibilità di battere l'inflazione nel 2023" senza creare una recessione.Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,26% a 33.215 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,32%, portandosi a 4.010 punti. Poco sopra la parità il(+0,48%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,35%).Tra i(+1,37%),(+1,27%),(+1,16%) e(+1,03%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,21%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,40%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,75%.Tra idel Nasdaq 100,(+11,72%),(+4,13%),(+3,64%) e(+3,22%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,22%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,37%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,71%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,08%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,9%; preced. 3,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 194K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,17 Mln barili; preced. 16,28 Mln barili)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 1,3%; preced. -0,2%).