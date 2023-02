Piazza Affari in ribasso zavorrata dalle banche. Sulla parità l'Europa

TIM

Stellantis

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Stellantis

Interpump

Amplifon

Fineco

BPER

Tenaris

Intesa Sanpaolo

Intercos

SOL

Danieli

ENAV

Banca MPS

Luve

Maire Tecnimont

Ariston Holding

(Teleborsa) -, con gli investitori che attendono iper avere nuovi indizi sulla traiettoria dei tassi di interesse., zavorrata dalle banche, che hanno un grande peso nel principale indice di Borsa Italiana. Dopo i grandi rialzi del settore da inizio anno, sulle banche sono scattate le vendite in tutta Europa.A Milano spiccano i rialzi di, con il fondo KKR che ha esteso l'offerta non vincolante per lasu richiesta del governo e in attesa della controfferta da CDP-Macquarie, e, dopo i risultati del secondo semestre sopra le attese del mercato e l'annuncio a sorpresa delSeduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%. L'è sostanzialmente stabile su 1.833,6 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 74,68 dollari per barile, in forte calo del 2,20%.Lieve peggioramento dello, che sale a +186 punti base, con un aumento di 2 punti base, con ilpari al 4,33%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,01%, piccola perdita per, che scambia con un -0,68%, e resta vicino alla parità(-0,13%).Scambi in ribasso per la, che accusa una flessione dell'1,12% sul, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 29.642 punti. Variazioni negative per il(-0,78%); con analoga direzione, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,53%.Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,32 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,18 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,7 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,69 miliardi.di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 2,79%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,21%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,67%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,59%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,77%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,39%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,14%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,00%.del FTSE MidCap,(+2,70%),(+2,01%),(+1,05%) e(+1,04%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,84%.scende del 3,40%. Calo deciso per, che segna un -3,22%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,74%.