Borsa Milano si conferma tonica con gli altri Eurolistini

(Teleborsa) - Borse europee in terreno positivo con Piazza Affari che fa meglio degli altri mercati, grazie a qualche spunto interessante fra le blue-chips. I dati dell'inflazione Area Euro sono apparsi in linea cn le attese, seppur rivisti al rialzo rispetto alla lettura preliminare, mentre si attendono i dati del PIL USA.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,061. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.825,1 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,28%), che raggiunge 74,9 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,77% a quota +183 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,32%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,62%, poco mosso, che mostra un -0,17%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,45%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,91% sul, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 29.590 punti.In rialzo il(+1,06%); con analoga direzione, sale il(+0,98%).di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 4,28% all'indomani dei conti e grazie al giudizio positivo di Banca Akros Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,40%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,26%, dopo aver annunciato risultati preliminari molto positivi.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,63%mentre è in corso la presentazione del nuovo Piano. Buoni numeri sono arrivati per i conti del 2022 Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,10% sulle incertezze relative alla rete.Al Top tra le azioni italiane a(+4,05%),(+3,87%),(+3,01%) e(+2,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,56%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,43%.