IGD, 2022 in crescita. Dividendo di 0,30 euro

IGD SIIQ

(Teleborsa) -, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il 2022 conpari a 114 milioni di euro (+5,3% vs 2021 restated; +7,1% like-for-like) e unpari a 67,2 milioni di euro (+3,8%; superata la guidance)"L'esercizio 2022 si è chiuso con risultati operativi particolarmente soddisfacenti:rispetto allo scorso anno e l’attività di commercializzazione è stata proficua, con numerose nuove aperture che testimoniano la vitalità dei tenant nel ricercare spazi di qualità e format innovativi all’interno dei centri commerciali - ha commentato l'Sulla base di questa performance, riteniamo che le politiche con cui abbiamo gestito la complessità dello scenario dello scorso anno siano state efficaci."Si tratta per noi di un'ulteriore conferma della validità del nostro modello di business di centri commerciali urbani, dominanti nel bacino di riferimento, con importante àncora alimentare - ha aggiunto - Anche quest’anno IGD intende offrire agli azionisti un attraente livello di remunerazione,".Il CdA ha proposto unpari a 0,30 euro per azione, che rappresenta undel 49,3% e un dividend yield pari al 10,9%.