Indagine Meta, la risposta dell'azienda: prendiamo sul serio obblighi fiscali, in disaccordo con tesi Procura

Meta

(Teleborsa) - Dopo la notizia di ieri sull'indagine in corso presso la Procura di Milano per una presuntada 870 milioni di euro da parte di– a società che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram –, è arrivata il primo commento da parte della big tech statunitense."Prendiamo sul serio i nostrie paghiamo tutte le imposte richieste in ciascuno dei Paesi in cui operiamo – ha dichiarato un portavoce di Meta –. Siamo fortemente in disaccordo con l'idea che l’accesso da parte degli utenti alledebba essere soggetto al pagamento dell’IVA. Come sempre, siamo disposti a collaborare pienamente con le autorità rispetto ai nostri obblighi derivanti dalla legislazione europea e nazionale".La tesi sostenuta dagli inquirenti, infatti, sostiene infatti che l'iscrizione gratuita alle piattaforme Meta avviene in cambio dell'accesso ai dati degli utenti e debba essere classificata quindi come uno scambio di servizi, soggetto a IVA sulle