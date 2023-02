Mercati europei ben impostati. Piazza Affari in pole

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che prosegue in buon rialzo, la performance più fiacca dei mercati USA ed asiatici., molto atteso, non ha destato grandi sorprese ed ha confermato unaa gennaio. Una positiva monetaria persistentemente restrittiva, confermata anche dalla BCE , resta un dato di fatto e leL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. L'è sostanzialmente stabile su 1.825,6 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 74,24 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +184 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,33%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,33%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,39%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,28%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,76%, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,77% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 29.543 punti.In rialzo il(+0,97%); come pure, leggermente positivo il(+0,58%).di Milano, troviamo(+4,11%), dopo i solidi risultati presentati la vigilia,(+3,98%),(+2,23%) e(+1,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,36%, scontando l'ennesimo rinvio del dossier rete unica.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,82%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,81%.Tentenna, che cede lo 0,59%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,83%),(+2,69%),(+2,68%) e(+2,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,28%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,84%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,98%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,70%.Tra i dati11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,6%; preced. 9,2%)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,4%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,9%; preced. 3,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 194K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2,08 Mln barili; preced. 16,28 Mln barili).