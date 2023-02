Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,63% a 33.255 punti; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.028 punti.In denaro il(+1,3%); sulla stessa linea, buona la prestazione dell'(+1,01%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto.Al top tra i(+2,09%),(+1,46%),(+1,41%) e(+1,16%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,05%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,60%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,23%),(+12,08%),(+4,82%) e(+4,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -14,54%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,71%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,97%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,74%.