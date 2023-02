Piazza Affari positiva sostenuta da settore auto, giù Eni nel giorno del piano

Stellantis

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia grazie anche all'ottima giornata del(prosegue il rally didopo i conti 2022 e l'annuncio di un buyback. Male invece, nel giorno in cui ha presentato il, con l'AD Claudio Descalzi che però non si è detto sorpreso: secondo il manager gli investitori hanno bisogno di tempo per digerire la nuova politica di remunerazione.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,059. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+1,37%), che raggiunge 74,96 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +182 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 4,26%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,49%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,22%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,25%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,65% a 27.278 punti, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 29.319 punti. Sale il(+0,99%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il(+0,68%).Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,94 miliardi di euro, con un incremento di ben 626,1 milioni di euro, pari al 27,02%, rispetto ai precedenti 2,32 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,69 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,83 miliardi.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,92%.avanza del 3,61%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,08%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,42%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,36%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,36%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,86%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,61%.del FTSE MidCap,(+4,67%),(+4,09%),(+3,87%) e(+3,64%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,31%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,57%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,29%.Tentenna, che cede l'1,13%.