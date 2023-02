Intesa Sanpaolo, due nuove obbligazioni in dollari americani e australiani

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha comunicato che dal 27 febbraio 2023 sarannodi Borsa Italianaemesse dalla stessa banca.Si tratta di un'obbligazione denominata in dollari USA e di un'obbligazione denominata in dollari australiani, entrambe dalla. La prima prevede il pagamento di cedole annuali fisse lorde del 5,40% pagabili semestralmente, mentre l'altra prevede il pagamento di cedole annuali lorde fisse del 4,65%, anche per questa pagabili ogni sei mesi. Ilè, rispettivamente, pari a 2.000 USD per il bond in dollari statunitensi e pari a 2.000 AUD per il bond in dollari australiani.Grazie a questa emissione, si legge in una nota, Intesa Sanpaolo "espande l'offerta di obbligazioni quotate direttamente sui mercati e negoziabili sul MOT ed EuroTLX, che si attestano a quota 53 e che possono essere, grazie alla possibilità di scegliere tra diverse strutture cedolari e tra 6 differenti valute".