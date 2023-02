Negative le Borse del Vecchio Continente con occhi a inflazione USA

Telecom Italia

(Teleborsa) -, che perdono ulteriore terreno dopo l'apertura stonata di Wall Street. A preoccupare è il fatto che l'indice core delle spese per i consumi personali (PCE) degli Stati Uniti sia aumentato più delle attese nel mese di gennaio, rafforzando irispetto alle aspettative dei mercati di qualche settimana fa."Gli investitori stannosulla scia dei recenti dati economici positivi - fa notare Mark Dowding, CIO di BlueBay - Sembra infatti che questo cambiamento di sentiment abbia iniziato ad avere un maggiore impatto sulla valutazione degli asset di rischio, con le azioni in ribasso e gli spread di credito più ampi".La giornata è stata piuttosto scarna di indicazioni macroeconomiche sul fronte europeo. L'unica notizia è chedi due decimi, a -0,4% t/t (+0,9% a/a, con la crescita media del 2022 pari a +1,9%), con la correzione che ha suggerito che l'economia ha perso ulteriore spinta a fine trimestre.Chiude in positivo, con il CdA che "ha molto apprezzato l'interesse espresso" daper la rete, ma ha affermato chedell'asset e le aspettative di TIM".Spiccano idi, dopo che la società ha comunicato che non distribuirà un dividendo, e di, dopo risultati 2022 che il mercato ha giudicato sotto le attese.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,47%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,58%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,83%.Invariato lo, che si posiziona a +183 punti base, con il rendimento delche si attesta al 4,33%.lettera su, che registra un importante calo dell'1,72%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,26%, e scende, con un ribasso dell'1,78%., ilè in calo (-1,07%) e si attesta su 26.986 punti in chiusura, mentre, al contrario, lieve aumento per il, che si porta a 29.520 punti. In lieve ribasso il(-0,37%); sulla stessa tendenza, in ribasso il(-1,21%).In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 3,01 miliardi di euro, dai 2,94 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,83 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,71 miliardi.di Milano, troviamo(+1,95%),(+1,71%) e(+1,36%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,76%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,59%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,56%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,37%.di Milano,(+3,05%),(+2,84%),(+2,29%) e(+1,76%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,90%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,47%.scende del 2,34%. Calo deciso per, che segna un -2,26%.