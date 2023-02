StepStone valuta IPO a Francoforte

(Teleborsa) -, piattaforma tedesca di recruiting che fa parte del gruppo editoriale tedesco Axel Springer, è, con una quotazione che sarebbe "super attraente". Lo ha detto l'amministratore delegato Sebastian Dettmers in podcast aziendale ascoltato da Reuters."Penso che siamo ben posizionati - ha detto l'AD - Se si verifica un'IPO, penso che sarà super attraente, ma in questo momento posso solo dire che stiamo". Dettmers si è detto "estremamente ottimista" riguardo ai mercati in cui opera StepStone, aggiungendo che una carenza di manodopera qualificata nel mercato sta rafforzando fortemente il business.Ogni anno, StepStone collega più di 100 milioni di candidature con più di 150.000 datori di lavoro. Come piattaforma integrata, StepStone utilizza soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per automatizzare sia la ricerca di lavoro che il processo di reclutamento. Nel 2022, ha generato, tra cui StepStone in Germania, Appcast negli Stati Uniti e Totaljobs nel Regno Unito.