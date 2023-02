USA, Biden: inflazione PCE mostra che "abbiamo ancora molto lavoro da fare"

(Teleborsa) - Il rapporto di oggi dell'indice core delle spese per i consumi personali (PCE) degli Stati Uniti, risultato sopra le attese a gennaio 2023 , "mostra che". Lo afferma in una nota il presidente statunitense, osservando che "l'inflazione annuale a gennaio è scesa rispetto all'estate, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto al minimo di 50 anni o vicino a esso e i salari sono aumentati"."Abbiamo anche continuato a fare progressi rispetto ai dati di questo rapporto - ha aggiunto - con i prezzi del gas di nuovo in calo, ora più di $ 1,60 dal picco della scorsa estate dopo l'irresponsabile invasione di Putin. Come ho detto a lungo,, ma affrontiamo le sfide economiche globali da una posizione di forza".