Borsa, Investlinx quota primi ETF a gestione attiva. Exor tra i soci

Azimut

Exor

(Teleborsa) -, la prima investment management company europea a creare ETF a gestione attiva che offrono portafogli diversificati composti sia da titoli azionari che obbligazionari che non fanno riferimento ad alcun benchmark, haSi tratta dell'InvestlinxETF (ticker: LINXB), di cui circa la metà del portafoglio è investita in titoli obbligazionari e l'altra metà in titoli azionari, e dell'InvestlinxETF (ticker: LINXC), che investe principalmente in titoli azionari di società globali di eccellenza.Investlinx è stata fondata da, manager con oltre di 20 anni di esperienza a livello internazionale nel settore dell'investment management, mentre il CEO è, manager con 15 anni di esperienza professionale in. Nell'azionariato c'è anche, che ha anche investito il proprio capitale nei due ETF di Investlinx."Siamo davvero orgogliosi di cominciare il nostro percorso dall'Italia, quotando i primi nostri ETF su Borsa Italiana, e di portare sul mercato europeo del risparmio gestito un'offerta innovativa, dando ladi investimento mediante portafogli globali e diversificati acquistabili come ETF", ha commentato Bonaccorso.Nel medio periodo l'obiettivo è di quotare i propri ETFse dicon il lancio di nuovi prodotti.