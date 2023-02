Brillante Piazza Affari grazie al rally di UniCredit e delle altre banche

Jefferies

UniCredit

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Unicredit

BPER

Banco BPM

Nexi

Saipem

Brembo

Banca Popolare di Sondrio

Maire Tecnimont

Datalogic

Carel Industries

Intercos

(Teleborsa) -, le quali si lasciano alle spalle i cali di venerdì causati dai timori di una ripresa dell'inflazione negli Stati Uniti e dalla possibile risposta della Federal Reserve.Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato che a febbraio 2023 l'indice delè migliorato e l'indice del clima di fiducia delle imprese è rimasto stabile, mentre dai dati della BCE è emerso che ialle imprese dell'Eurozona hanno visto un rallentamento per il terzo mese consecutivo a gennaio. Pressoché stabile , invece, laa febbraio nell'Eurozona.Sul fronte della politica monetaria, la presidente della BCE ha detto che occorre "aumentare ida riportare l'inflazione al 2% e mantenerli lì per tutto il tempo necessario per essere sicuri che l'inflazione ritorni al 2% in modo tempestivo".A Milano brillano leper due report di. Nel primo - dal titolo "On the Road with the CEO" - viene ribadito l'apprezzamento adopo un incontro con l'AD Andrea Orcel, mentre nel secondo - focalizzato sulle banche di medie e piccole dimensioni - viene sottolineato che i, nonostante le performance positive dei titoli da inizio anno.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,056. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.811,5 dollari l'oncia. Lieve calo del(Light Sweet Crude Oil), che scende a 76,09 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +180 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 4,33%.vola, con una marcata risalita dell'1,55%, in luce, con un ampio progresso dello 0,78%, e brilla, con un forte incremento (+1,63%).Giornata di forti guadagni per, con ilin rialzo dell'1,84%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 29.745 punti. Buona la prestazione del(+1,22%); sulla stessa tendenza, in rialzo il(+1%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 5,18% (con giudizio Jefferies e notizie sulla remunerazione ).Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,99%. Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,83%.avanza del 2,45%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,22%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,65%),(+3,25%),(+2,89%) e(+2,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,68%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,26%.