Officina Stellare in rally dopo contratto da 3,3 milioni di euro

Officina Stellare

Officina Stellare

(Teleborsa) -per, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia. Il titolo è in rally dopo l'annuncio di uncon Argotec per la fornitura di una serie di telescopi spaziali destinati alla costellazione satellitare italiana "IRIDE".Spicca il volo, che si attesta a 12,15 euro per azione, connella seduta odierna. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 12,28 e successiva a quota 12,68. Supporto a 11,88.