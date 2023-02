Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Sul mercato USA, andamento positivo per l', za Affari, con gli investitori che cercano di scrollarsi di dosso i timori legati all'inflazione americana e alla stretta di politica monetaria che avevano spinto al ribasso i listini la scorsa settimana.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,41%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.816,7 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +178 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,32%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,13%, in luce, con un ampio progresso dello 0,72%; vola, con una marcata risalita dell'1,51%. A Milano, chiude in deciso rialzo il(+1,7%), che raggiunge i 27.444 punti; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 29.706 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,77 miliardi di euro, in calo del 46,89%, rispetto ai 3,33 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,65 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,55 miliardi.di Milano, troviamo(+4,62%),(+2,87%),(+2,57%) e(+2,55%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,71%.di Milano,(+6,73%),(+3,12%),(+3,03%) e(+2,89%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,24%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,89%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,74%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:10:00: M3, annuale (atteso 3,9%; preced. 4,1%)11:00: Fiducia economia (atteso 101 punti; preced. 99,8 punti)11:00: Fiducia imprese (atteso 2 punti; preced. 1,2 punti)11:00: Fiducia consumatori (atteso -19 punti; preced. -20,7 punti)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -4%; preced. 5,1%).