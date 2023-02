Tokyo resta al palo, resto dell'Asia negativo su timori per mosse Fed

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con i dati sull'inflazione negli Stati Uniti più caldi del previsto che alimenta scommesse per un aumento maggiore dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Venerdì si è infatti registrata un'accelerazione inaspettata, riferita al mese di gennaio, dell'indice dei prezzi della spesa per consumi personali, l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed. Il rilascio dei dati PCE ha provocato un, con gli operatori che ora prezzano i tassi statunitensi ben oltre il 5%.Intanto, il governatore entrante della Banca del Giappone,, ha affermato che i, sottolineando la necessità di mantenere il sostegno all'economia del paese con tassi di interesse estremamente bassi.Gli operatori stanno anche tenendo d'occhio eventualidopo che il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha affermato che eventuali forniture di aiuti letali da parte della Cina alla Russia nell'invasione dell'Ucraina "avrebbero gravi conseguenze".Sosta intorno alla parità la Borsa di, con ilche ha chiuso con un -0,11%, mentre, al contrario, si muove in retromarcia, che scivola dello 0,81%. Negativa anche, che segna un -0,28%.In lieve ribasso(-0,68%); come pure, in discesa(-0,87%). In frazionale calo(-0,65%); sulla stessa linea, negativo(-1,24%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 26 febbraio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,13%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,09%.Il rendimento dell'tratta 0,5%, mentre il rendimento delè pari 2,92%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4%; preced. 3,8%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso -2,6%; preced. 0,3%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 47,4 punti; preced. 48,9 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 51,3 punti; preced. 49,2 punti)00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%).