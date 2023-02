Agatos, CdA delibera aumento di capitale da 2,052 milioni di euro

Agatos

(Teleborsa) - Il CdA di, holding quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di biometano, fotovoltaici e per l'efficientamento energetico, ha deliberato(ovvero un aumento di capitale riservato), di cui 2 milioni a capitale sociale e 52.000 a sovrapprezzo, tramite l'emissione di massimo 4.000.000 di nuove azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione.L'emissione, si legge in una nota, è stata deliberata a seguito delle trattative in corso con alcuni investitori e per dotare la società di uno strumento aggiuntivo rispetto al prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Macquarie Bank e Atlas Capital, in modo da poter, anche alla luce dell'allungamento dei tempi di liquidazione dei crediti fiscali superbonus.In particolare, questo aumento di capitale "rappresenta un importante passaggio nel processo di implementazione del Piano Industriale 2022-26 in quanto è volto anche a sviluppare autorizzazioni di progetti già identificati, sia nel, che per la costituzione e l'esercizio di impianti per la".Ildelle nuove azioni ordinarie è pari a 0,513 euro ciascuna (di cui 0,50 da imputare a capitale sociale e 0,013 a titolo di sovrapprezzo), che corrisponde a unosulla media ponderata per i volumi, del prezzo di borsa dei tre mesi precedenti il 24 febbraio 2023.