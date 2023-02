Banca Sella, emesso primo green bond da 100 milioni di euro

(Teleborsa) -ha emesso il suo, dopo due soli giorni dall'apertura, con una domanda complessiva per, raddoppiando l'importo iniziale dell'offerta. Si tratta di una emissione obbligazionaria green senior preferred a scadenza 5 anni, rivolta alla clientela retail, alle controparti qualificate e ai clienti professionali, con taglio minimo di 1.000 euro, che prevede una cedola annua del 5,10%, riconosciuta semestralmente a partire dal 21 settembre 2023.- si legge in una nota - saranno dedicati a finanziare nuovi o esistenti prestiti, investimenti e progetti selezionati nell'ambito dell'edilizia sostenibile, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica."Banca Sella è da tempo impegnata a promuovere una finanza a impatto positivo sull'ambiente, sull'economia e sulla società - ha commentato, responsabile Finanza e Pianificazione Strategica di Banca Sella - Con questa iniziativa proseguiamo il percorso intrapreso per offrire a tutti i nostri stakeholders strumenti che li accompagnino nel processo di transizione verso una economia sostenibile, anche attraverso".L'obbligazione è collocatae sarà ammessa a negoziazione a partire dal 21 marzo 2023. Il rating dell'emittente è BBB Low (DBRS), mentre il rating ESG assegnato al green bond da MainStreet Partners è di 4.09/5.