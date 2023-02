Borse UE chiudono deboli ma bilancio febbraio è positivo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale all'insegna della debolezza per i listini azionari europei che comunque riescono ad archiviare il mese di febbraio con un bilancio positivo. Intantocon gli investitori convinti che lasarà più lunga di quanto sperato alla luce degli ultimi dati macroeconomici.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,061. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,55%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,15%), che raggiunge 77,31 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +178 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,37%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,11%, vendite su, che registra un ribasso dello 0,74%; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,38%. Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 27.478 punti, mentre, al contrario, in forte aumento il, che con il suo +1,65% termina a quota 29.706 punti.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 2,14 miliardi di euro, in calo di 1.190,8 milioni di euro, rispetto ai 3,33 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,6 miliardi di azioni, rispetto ai 0,65 miliardi precedenti.di Milano, troviamo(+2,78%),(+2,04%),(+2,02%) e(+1,77%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,40%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,23%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,67%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,64%.del FTSE MidCap,(+2,58%),(+2,34%),(+2,29%) e(+1,89%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,05%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,68%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,82%.scende dell'1,69%.Tra i dati00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4%; preced. 3,8%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso -2,6%; preced. 0,3%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,4%)08:45: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,2%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,1%; preced. 6%).