Le Borse europee migliorano dopo lo spavento dell'inflazione

(Teleborsa) -, dove spicca la performance positiva di Piazza Affari. Nella prima parte di seduta le Borse del Vecchio Continente erani state oggetto di vendite, dopo cheavevano rafforzato le aspettative di ulteriori aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (BCE), oltre l'aumento di 50 punti base dato per scontato a marzo. I prezzi al consumo francesi sono aumentati a febbraio del 6,2% rispetto a un anno fa, dopo il +6% di gennaio, mentre lo stesso dato in Spagna è salito al 6,1% su base annua, un ritmo più veloce rispetto al 5,9% registrato a gennaio.Sempre sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato che a gennaio 2023 ilcon i paesi extra Ue27 è negativo e pari a -1.359 milioni, con un deficit energetico di -7.488 milioni, mentre il fatturato dell'industria è salito del 18% nell'intero 2022.Per quanto riguarda la, Philip Lane (Chief Economist e membro del Comitato esecutivo della BCE) ha detto che le azioni di Francofortee avvertito che non si potrà tornare "allo scenario pre-pandemia di tassi di interesse estremamente bassi e allentamento quantitativo".Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,061. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,43%. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,70%.Si riduce di poco lo, che si porta a +176 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 4,36%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,28%, tentenna, che cede lo 0,44%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,21%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,66%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 29.877 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,19%); poco sotto la parità il(-0,34%).di Milano, troviamo(+2,67%),(+2,52%),(+2,41%) e(+2,41%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,43%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,00%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,87%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,86%.Tra i(+2,86%),(+2,60%),(+1,66%) e(+1,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,38%, dopo cheha venduto la propria quota a 2,33 euro per azione (sconto del 15%).Scivola, con un netto svantaggio del 2,08%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,56%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,53%.