Occidental Petroleum alza dividendo e annuncia buyback, titolo in rally

(Teleborsa) - Si muove in buon rialzo il titoloche guadagna l'1,92%.Il gigante dei servizi energetici americani ha annunciato di aver alzato i dividendi di oltre il 38%, a 18 cents per azione e di aver varato un piano di buyback azionario del valore di 3 miliardi di dollari.Occidental ha annunciato inoltre di aver chiuso ilcon utili su base adjusted per 1,61 dollari per azione, inferiori agli 1,81 dollari per azione attesi dal consensus. Il fatturato è pari a 8,33 miliardi di dollari contro gli 8,66 miliardi di dollari previsti dagli analisti.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 59,32 USD con area di resistenza individuata a quota 60,72. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 58,54.