Opening Bell stonata per Wall Street

(Teleborsa) - Apre con segni contrastanti la borsa di Wall Street con il sentiment degli investitori condizionato ancora una volta dai timori di nuovi rialzi dei tassi anche più aggressivi da parte della Fed. Ad alimentare tali aspettative, è stato il dato, diffuso venerdì scorso, sull'indice PCE preferito dalla banca centrale guidata da Jerome Powell usato per monitorare il trend dell’inflazione, che ha riacutizzato il dubbio che i prezzi non abbiano davvero testato il picco.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,36%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 3.972 punti. Leggermente negativo il(-0,24%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,31%).Al top tra i(+1,61%),(+1,17%),(+0,87%) e(+0,82%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,15%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,95%.Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,72%.Poco mosso, che mostra un -0,55%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,40%),(+6,52%),(+5,94%) e(+5,46%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,71%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,17%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,15%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,14%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 5,8%; preced. 6,8%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,1%)15:45: PMI Chicago (atteso 45 punti; preced. 44,3 punti)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 108,5 punti; preced. 107,1 punti).