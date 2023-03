Green Deal, rischi da "minaccia" sovranista

(Teleborsa) -", dopo la grande stagione europeista del Piano di Recovery "NextGenerationEU" e del programma Sure per finanziare i sistemi di cassa integrazione, basati sull'emissione di debito comune? Il pretesto "può venire in questo o quel paese" dalledel Green Deal europeo per la transizione climatica ed ecologica, che ha rappresentato "un avanzamento dell'Ue e un arretramento dei nazionalismi".E' quanto ha affermato il commissario europeo all'economia,intervenendo a una presentazione del libro "Europa sovrana, la rivincita dei nazionalismi", di Angela Mauro, nella sede della Regione Toscana a Bruxelles. A causa della guerra in Ucraina, l'Ue ha raggiunto in un solo anno obiettivi che sembravano lontani: "Ha ridotto la propria dipendenza dal gas russo dal 40 al 7 per cento, ha sviluppato le rinnovabili più che nel resto del mondo, ha risparmiato il 20% dei consumi energetici".Ma ora cominciano ad arrivare gli attacchi dei sovranisti al Green Deal, come si vede ad esempio riguardo alle nuove norme Ue per l'efficienza energetica degli edifici, o per la messa al bando entro il 2035 dei veicoli che non siano a zero emissioni. Proprio su quest'ultimo punto il governo italiano ha annunciato stasera che domani si esprimerà contro il provvedimento, come anche la Polonia, e forse la Germania, alla riunione del Coreper (i rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Ue che preparano le decisioni del Consiglio). Gentiloni ha ricordato un altro caso italiano: il Superbonus."Era una cosa che serviva ad innalzare di un paio di classi energetiche l'efficienza degli edifici. Non so se ci è riuscito, stiamo aspettando un rapporto del governo italiano su questo. Ma per la Commissione questa cosa era inserita nel PNRR perché contribuiva a innalzare la classe energetica di 34 milioni di metri quadri di edifici". La transizione verde, ha concluso il commissario, "."