Imprendiroma ottiene finanziamento di 2 milioni da Intesa Sanpaolo

Imprendiroma,

Banca Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -tra i primari operatori in Italia nell’ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari, ha ottenuto daun finanziamento pari a 2 milioni di euro, aLa linea di credito dellaè destinata allo sviluppo della Società che intende incrementare il percorso di crescita e diversificare le fonti di finanziamento del Gruppo. L’accordo fa seguito al finanziamento da 10 milioni di Euro ottenuto da Unicredit , a conferma del forte commitment sulle prospettive e sulla qualità delle scelte strategiche di Imprendiroma.: "L’ottenimento del finanziamento risponde all’esigenza di sostenere lo sviluppo del nostro Gruppo e conferma l’apprezzamento per il nostro modello di business e la capacità di generare valore aggiunto per il patrimonio immobiliare del nostro Paese.e riscontriamo il positivo giudizio da parte di un importante intermediario finanziario che".