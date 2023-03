Reti, valore produzione 2022 sale a 27,8 milioni. Dividendo di 0,052 euro

Reti

(Teleborsa) -, tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2022 con unpari a 27,8 milioni di euro, in aumento dell'11,86% rispetto a 24,9 milioni di euro del 2021. L'incremento è imputabile al consolidamento delle attività presso i clienti storici e all'ampliamento del portafoglio clienti a livello nazionale e internazionale. L'è stato pari a 2,94 milioni di euro, in crescita rispetto a 2,85 milioni di euro del 2021, e rappresenta il 10,57% del valore della produzione (11,48% nel 2021). L'è stato pari a 0,98 milioni di euro, in calo dagli 1,08 milioni di euro del 2021."Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti quest'anno, in un 2022 ricco di incertezze su più fronti, nel quale siamo stati in grado di chiudere un bilancio positivo che testimonia la nostra capacità di raggiungere performance di crescita anche nei momenti più difficoltosi a livello macroeconomico", ha commentato l'Laè pari a 6,21 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 7,85 milioni di euro al 31 dicembre 2021. La Posizione Finanziaria Netta core business è pari a 2,1 milioni (0,92 milioni di euro al 31 dicembre 2021), mentre la Posizione Finanziaria Netta relativa allo sviluppo del Campus Tecnologico risulta pari a 4,1 milioni di euro, in decremento rispetto a 6,9 milioni di euro del 31 dicembre 2021.Il CdA ha proposto unpari a 0,052 euro per azione. Ilrisulta pari al 2,52% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura, mentre ilrisulta pari al 66,27%. Lo stacco cedola n. 3 sarà l'11 aprile 2023 (record date il 12 aprile 2023) e il dividendo ordinario sarà messo in pagamento a partire dal 13 aprile 2023.