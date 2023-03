Wall Street resta al palo, affonda Novavax

Novavax

(Teleborsa) -, mentre persistono irispetto alle precedenti aspettative, con le quotazioni che incorporano ora un punto di arrivo più elevato.Affonda, che in concomitanza con la pubblicazione dei risultati 2022 ha sollevato e ha annunciato piani per tagliare la spesa.Negative- catena statunitense di grandi magazzini - che ha registrato un'e segnalato una pressione delle vendite guidata dall'attuale contesto inflazionistico persistente, e- attiva nello stesso campo - che prevede vendite in rallentamento dopo un trimestre sopra le attese.Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 32.699 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 3.962 punti. Poco sotto la parità il(-0,47%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,33%.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,79%),(+1,28%) e(+0,74%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,77%),(-1,04%) e(-0,92%).Al top tra i(+4,06%),(+3,45%),(+2,39%) e(+2,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,69%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,39%.Tentenna, che cede l'1,37%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,34%.(+4,13%),(+3,52%),(+2,40%) e(+2,39%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -16,55%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,80%.Scende, con un ribasso del 4,99%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,09%.